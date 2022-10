Un documental emitido por 'France 2' ha desatado una fuerte controversia en Francia. El protagonista del mismo es el PSG y el tema del que más se habla es el denominado código ético. Según recoge RMC, el documental de la televisión francesa asegura que algunos jugadores del club parisino cobran una primera por cumplir con las cláusulas de ese código de comportamiento.

Au #PSG, salaires vertigineux, clauses secrètes, et un bonus éthique avec obligation de saluer et remercier les supporters avant et après chaque match. Son montant varie selon les joueurs, de 33 000 à 375 000 € net par mois pour Neymar. #FootballLeaks #EnvoyéSpécial pic.twitter.com/Wdn5TfBVgh