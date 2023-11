Pocas veces se ha visto una acción tan peligrosa para la integridad física de un jugador como la que se pudo presenciar en el partido entre el Real Ávila y el Atlético Tordesillas. Un futbolista del cuadro local, a la salida de un corner, fue con todo al remate y no solo dio al balón sino que también impactó con los tacos en la cabeza de un rival. Y no solo no fue falta, sino que todo terminó en gol legal.

Fue cuando se acercaba el descanso. Tena, futbolista del cuadro de Ávila, fue con la plancha por delante impactando de lleno en la cabeza de Cachuli, quien terminó sangrando. El trencilla no apreció nada ahí, y dio por buena una jugada que supuso el 1-2 para los locales.

La jugada fue más que protestada por el cuadro visitante, mientras el equipo de Ávila celebraba la diana. Cachuli, del Atlético Tordesillas, no pudo reincorporarse al partido y fue sustituido antes de que terminase el primer acto.

La indignación en el Atlético Tordesillas fue total, más sabiendo que esta acción supuso el comienzo de la remontada del Real Ávila.

Pasaron del 0-2 al 3-2, y sumando unos valiosos puntos que le hacen ser líder en solitario del Grupo VIII en la Tercera RFEF.