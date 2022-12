El nuevo entrenador del Sevilla FC, Pablo Machín, ha asegurado en su presentación que desea hacerse cuanto antes al equipo, integrar el sevillismo en sí mismo y buscar ganar desde el principio en busca de una "temporada histórica", y ha añadido que intentará sacar lo mejor de la plantilla que tenga teniendo en cuenta a la cantera.

"Tengo muchas ganas de empaparme bien del sevillismo y hacer una temporada ojalá que histórica. Creo que entre todos vamos a poder hacer un buen bloque y ojalá hagamos un año histórico, esa es mi intención", aseguró en rueda de prensa.

Machín, halagado por que el Sevilla le haya elegido, aseguró que la "gran responsabilidad" que tiene la quiere convertir en buenos resultados. "Conozco la historia de este gran club. Sé el club al que vengo, la afición que tiene, la historia, la exigencia que yo me meto como entrenador y que inculco al cuerpo técnico y a los jugadores", aseguró.

El técnico soriano, que dará "todo" lo que tenga, quiere que su trabajo se refleje en el campo. "Mi primer objetivo es, como dice el himno: Sevilla, Sevilla, Sevilla. Quiero que el equipo luche, pelee y lo deje todo en el terreno de juego. Quiero sacar el máximo rendimiento a la plantilla, ganar y que el sevillismo se sienta orgulloso", argumentó.

La promesa de Machín

"Le prometo a la afición implicación, dar todo y que espero que se vea reflejado. Por esfuerzo, trabajo e implicación, no va a quedar. Sé donde vengo y las dificultades que conlleva. Mi objetivo es ganar del primer al último partido, sabemos que no se podrá dar, pero pensamos en aspirar al máximo", aseguró ambicioso.

En cuanto al cambio del Girona, en el que sí ha hecho historia con el ascenso y permanencia, por el Sevilla, aseguró que se debe a la grandeza del club hispalense. "El Girona me ha dado mucho pero la comparación entre un club y otro es incuestionable. He tenido otras tentaciones pero no eran de la altura del Sevilla, no me marcaba un reto tan ambicioso", relató.

Sobre qué equipo quiere, aseguró que tendrá en cuenta a la cantera pero también a los mejores jugadores que le puedan traer. "Tenemos que tener en cuenta lo que hay en el club, la cantera. Esa salvia nueva nos tiene que aportar. Vamos a pensar más en calidad y rendimiento y no en la nacionalidad, aunque puede dar un plus gente que sepa de dónde viene", comentó.

"Mi función es poner a los mejores, a los buenos, con alternativas para que puedan brillar. El esquema que domino y que ha hecho que la gente se fijara en mí, pues transmitirlo. Algunos venden que juegan con defensa de 3 y es de 5. Mi idea es meter el mayor número de futbolistas en campo rival, sinónimo de estar dominando y de poder hacer gol", señaló sobre su filosofía de juego.

Un currículum contrastado

También cuenta con retener a Lenglet y a N'Zonzi. "Imposible en la vida no hay nada. N'Zonzi lleva muchos años aquí, siempre se han oído rumores y sé que es un tremendo futbolista, quiero sacarle el máximo rendimiento. Confío que N'Zonzi pueda seguir siendo jugador del Sevilla hasta el final de su contrato, o incluso ampliarlo", auguró.

Por su parte, el nuevo director del área de fútbol sevillista, el extécnico Joaquín Caparrós, destacó la "formación" y el "hambre" de Machín.

"Su formación, sus conocimientos, sus ideas claras, cómo gestionar el grupo, eso se lo ha ganado él y nadie le ha regalado nada. Un perfil como el de Pablo es por preparación, conocimiento y hambre, seguro que va a estar muchos años con nosotros, y seguro que nos va a ayudar y vamos a disfrutar de él. Tiene mucha hambre y conocimientos", apreció.

También el presidente, José Castro, halagó al técnico. "El currículum de él ya lo conocéis. Lo que sí tengo que decir es que estamos muy ilusionados con un entrenador joven, de nuestra filosofía. Estamos muy ilusionados con que su trabajo en el Sevilla va a ser bueno y duradero", comentó.