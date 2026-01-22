Muere un futbolista en pleno partido tras una parada cardiorrespiratoria

Luto en el fútbol: muere un futbolista en el campo a causa de una parada cardiorrespiratoria

Nassur Bacem, defensa del Moncarapachense, se desplomó en el minuto 27 de juego cerca del banquillo, y pese a los intentos de reanimación por parte de su equipo, falleció en el campo.

El futbolista portugués Nassur Bacem ha fallecido este miércoles a los 27 años de edad a causa de una parada cardiorrespiratoria sufrida en pleno partido. El defensa del Moncarapachense, equipo portugués de la cuarta categoría del país luso, se desplomó en el terreno de juego a los 27 minutos de juego.

Según ha avanzado el diario 'A Bola', Bacem cayó al suelo y fue atendido a los 20 minutos por los paramédicos del INEM (Instituto Nacional de Emergencias Médicas), los cuales solo pudieron certificar su defunción. El partido disputado en el Estadio Municipal de Olhão fue suspendido a los pocos minutos a causa del fallecimiento.

Tal y como ha avanzado Joao André, vicepresidente del Moncarapachense, al medio local 'Record', el jugador se encontraba mal y, pese a los intentos de reanimación por parte de los médicos del equipo, murió.

"El jugador declaró sentirse mal, cerca del banquillo del Imortal, y se desplomó. Fue asistido de inmediato por nuestro equipo médico (un médico y un fisioterapeuta), quienes le realizaron maniobras de reanimación y utilizaron el desfibrilador disponible en el estadio. Posteriormente, llegó un equipo del INEM y una ambulancia", informó Joao André.

En los próximos días se procederá a realizarse la autopsia para determinar el origen de la parada cardiorrespiratoria que ha acabado con la vida del joven deportista portugués.