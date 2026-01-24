Minuto de silencio en el Sevilla-Athletic en memoria de Fernando Huerta, maquinista del tren de Gelida y socio del Sevilla

El Ramón Sánchez Pizjuán recordó al aficionado hispalense fallecido que manejaba el tren que se accidentó el pasado martes. El feudo sevillista también se acordó de las víctimas del accidente de Adamuz.

La tragedia de los accidentes ferroviarios de Adamuz ha estado presente en todos los encuentros de Primera División de la jornada 21. Los equipos de La Liga han guardado un minuto de silencio en sus respectivos partidos en memoria de los fallecidos en los incidentes de Adamuz y Gelida de la pasada semana.

En el desacarrilamiento sucedido en la región catalana, falleció el maquinista Fernando Huerta. Este joven de 27 años sevillano era también aficionado del Sevilla FC. El club hispalense, junto al Athletic Club, su rival, ha querido guardarle un especial recuerdo en el minuto de silencio que se ha guardado en el Ramón Sánchez Pizjuán.

El homenaje ha ido en recuerdo por las víctimas del accidente de Adamuz y por Huerta, que murió en el incidente del Cercanías que descarriló en Gelida es pasado martes. Se ha querido recordar, con una imagen suya en los videomarcadores, la memoria de Fernando en un emotivo momento.