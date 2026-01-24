Ahora

Conmovedor

Minuto de silencio en el Sevilla-Athletic en memoria de Fernando Huerta, maquinista del tren de Gelida y socio del Sevilla

El Ramón Sánchez Pizjuán recordó al aficionado hispalense fallecido que manejaba el tren que se accidentó el pasado martes. El feudo sevillista también se acordó de las víctimas del accidente de Adamuz.

Sevilla-Athletic Sevilla-Athletic Agencia EFE

La tragedia de los accidentes ferroviarios de Adamuz ha estado presente en todos los encuentros de Primera División de la jornada 21. Los equipos de La Liga han guardado un minuto de silencio en sus respectivos partidos en memoria de los fallecidos en los incidentes de Adamuz y Gelida de la pasada semana.

En el desacarrilamiento sucedido en la región catalana, falleció el maquinista Fernando Huerta. Este joven de 27 años sevillano era también aficionado del Sevilla FC. El club hispalense, junto al Athletic Club, su rival, ha querido guardarle un especial recuerdo en el minuto de silencio que se ha guardado en el Ramón Sánchez Pizjuán.

El homenaje ha ido en recuerdo por las víctimas del accidente de Adamuz y por Huerta, que murió en el incidente del Cercanías que descarriló en Gelida es pasado martes. Se ha querido recordar, con una imagen suya en los videomarcadores, la memoria de Fernando en un emotivo momento.

Las 6 de laSexta

  1. Agentes del ICE asesinan a tiros a un hombre en Minneapolis tras una intensa jornada de protestas
  2. Renfe dice que supo del accidente del Alvia "inmediatamente", pero los pasajeros hablan de una hora y media en blanco
  3. Miles de camiones que estaban embolsados consiguen retomar su camino, aunque 160 carreteras siguen afectadas por la nieve
  4. Asesinada una mujer de 34 años en Alhaurín el Grande: se encontraba en el sistema Viogén
  5. Trump sigue su cruzada contra todos y amenaza a Canadá con aranceles del 100% si llega a un acuerdo comercial con China
  6. Primeras palabras de Julio Iglesias tras el archivo de las denuncias en su contra: "Me han jodido mi reputación"