El 'milagro' de Joan García que provocó el segundo gol del Barça

El guardameta azulgrana evitó el segundo tanto del Deportivo AlavéS con una estirada antológica. En la jugada posterior, Olmo puso el 2-1.

No hay duda de que el Barça con Joan García es otro equipo. Al menos a nivel defensivo. La seguridad que transmite el guardameta de Sallent es tremenda. Contra el Deportivo Alavés, volvió a ser decisivo. En el minuto 25, el ex del Espanyol firmó una parada espectacular que negó el gol del equipo 'babazorro'. Hubiera sido el 1-2.

Desde el suelo, Joan García sacó una mano prodigiosa para mandar a córner un remate 'a bocajarro' de Jonny Otto. Pocos porteros habrán influido tanto en el marcador porque, en la jugada posterior, Dani Olmo hizo el segundo tanto blaugrana tras rematar un gran centro de Raphinha. Del 1-2 al 2-1, y todo gracias a Joan.

El Deportivo Alavés se había adelantado antes de que se cumpliera el primero minuto de juego. Pablo Ibáñez remató un balón muerto en el área a la salida de un córner. Poco tardó en reaccionar el Barça. Siete minutos después, Lamine Yamal volvía a igualar el encuentro tras aprovechar un 'rechace' en el área.

El extremo español asistió a Olmo en el tercer y definitivo gol del Barça, ya en el añadido del encuentro. Antes Joan García había evitado el empate del Deportivo Alavés. Guridi, mano a mano con el portero 'culé', se topó con el pie derecho de Joan. Una vez más, salvador.

El Barça se vuelve a poner líder, a falta de que juegue el Real Madrid ante el Girona. Los de Hansi Flick recibirán al Atlético de Madrid el próximo martes en el Camp Nou. Encuentro correspondiente a la jornada 19 pero que, por la Supercopa de España, se jugará antes.

El Deportivo Alavés se sitúa decimocuarto, cuatro puntos por encima del descenso. Recibirá a la Real Sociedad el próximo fin de semana en Mendizorroza.