Arturo Vidal fue presentado como nuevo jugador del Barcelona y en dicha presentación quiso dejar claro que no tiene nada contra el Real Madrid.

"No mo cosidero antimadridista. Soy rival de todos los equipos que juegan contra el Barcelona, pero no tengo un rival personal", explicó el chileno.

"No sé si cuentas pendientes con el Madrid, tengo cuenta pendiente con poder ganar la Champions. Cuando haya que jugar contra el Real se verá", continuó Vidal.

El centrocampista chileno aseguró que el Barcelona es "un escalón mucho más grande que el Bayern" y que el equipo azulgrana es "para mí es el mejor equipo del mundo".

Respecto a su estado físico, Arturo Vidal aclaró que se encuentra en la mejor forma.

"Me encuentro bien, llego de la mejor forma, llevo trabajando un mes y hoy será mi primer entrenamiento con el Barcelona. Llego en el mejor estado de forma", indicó Arturo Vidal.

Arturo Vidal también hablo sobre sus nuevos compañeros en el Camp Nou: "Hay muchos grandes jugadores acá. Enfrentarte a Messi fue algo lindo, jugar contra el mejor de la historia y ahora le tendré como compañero, espero estar a la altura. Aquí están los mejores jugadores del mundo y trataré de ponerme a la altura e intentar ayudar al equipo".

Por último, explicó que cuando el Barcelona le llamó no lo dudó.

"Cuando mi representante me habló del interés del Barcelona no tuve dudas. Quien no quiere estar en el mejor equipo del mundo", indicó Arturo Vidal.