Localizan sin vida al padre de Davinchi, jugador del Getafe, en el accidente de tren de Adamuz

El Recreativo de Huelva y el Getafe han confirmado en sus redes sociales el fallecimiento de David Cordón, padre del futbolista del Getafe.

David Cordón, padre del futbolista del Getafe Davinchi, ha sido encontrado sin vida en el accidente de tren que tuvo lugar en Adamuz, localidad de Córdoba. El Recreativo de Huelva, club en el que se formó Davinchi como canterano, ha informado de la terrible noticia.

"Lamentamos comunicar el fallecimiento de David Cordón, padre del que fue nuestro jugador y canterano Davinchi. David era un recreativista de cuna, llegando a ser uno de los mejores deportistas que ha dado nuestra ciudad. Le mandamos todo nuestro apoyo a la familia de David en estos momentos tan duros. Hoy el cielo es más albiazul. Descanse en paz", reza la nota del Recreativo.

David viajaba en el Alvia de Madrid a Huelva después de acudir al partido entre el Getafe y el Valencia, donde jugó su hijo.

El Getafe también ha informado de la noticia en sus redes: "Lamentamos, profundamente, confirmar la noticia que nunca hubiéramos queríamos publicar. Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador Davinchi en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba. Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos!".