Josep Pedrerol desvela el gran problema de Xabi Alonso en el Real Madrid

El presentador de 'El Chiringuito' ha explicado en el 'Twitch' del programa que "había jugadores que estaban en contra" del entrenador.

Horas después de que el Real Madrid haya anunciado la destitución de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo, siguen saliendo a la luz los motivos que han llevado al club a tomar la decisión.

En el 'Twitch' de 'El Chiringuito', en primer lugar, José Luis Sánchez ha apuntado las razones que tenía la cúpula madridista para cesar al técnico vasco.

Posteriormente ha sido Edu Aguirre el que ha analizado la noticia y ha señalado en exclusiva que algunos jugadores "han celebrado" la destitución.

Después de la intervención del periodista, ha llegado el momento más esperado: el análisis deJosep Pedrerol,

El presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' no se ha andado con medias tintas: "Xabi había perdido el control del vestuario. No había empatía con muchos de ellos y su mensaje no llegaba del todo".

"Ayer se vio que el Madrid juega a salvar los muebles y no con una idea clara, que es lo que se le pedía a Xabi", ha explicado.

Según Pedrerol, el gran problema de Xabi Alonso ha sido que "no ha conseguido comunicar", lo que ha desembocado en que "había jugadores que estaban en contra de él".