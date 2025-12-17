Nuevo galardón para una histórica Aitana Bonmatí: ya es la primera jugadora en ganar tres Balones de Oros y tres The Best de forma consecutiva

¿Por qué es importante? La jugadora del FC Barcelona y de la selección española es la primera persona de la historia que lo consigue. Ha sido vital en el Barça, con el que solo se ha resistido la Champions, y con el combinado nacional que solo ha perdido la final de la Eurocopa.

Aitana Bonmatí, centrocampista del FC Barcelona y de la selección española, ha sido galardonada con el premio The Best 2025 de la FIFA como mejor jugadora del año. Con 27 años, Bonmatí se convierte en la primera mujer en ganar tres Balones de Oro y tres The Best consecutivos, superando a Alexia Putellas. Ha sido clave en el éxito del Barça y de la selección española, actualmente número uno del ránking mundial. En el fútbol masculino, Ousmane Dembélé del PSG ganó el The Best, destacando junto a su entrenador Luis Enrique y el portero Gianluigi Donnarumma, quienes también obtuvieron premios. Además, Lizbeth Ovalle y Santiago Montiel fueron reconocidos por sus espectaculares goles.

La centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Aitana Bonmatí ha sido galardonada este martes con el premio The Best 2025 que concede la FIFA a la mejor jugadora del año en un acto celebrado en Doha (Catar). La futbolista catalana de 27 años se convierte en la primera mujer en ganar tres Balones de Oro y tres The Best de forma consecutiva.

Bonmatí ha brillado durante toda la temporada y ha sido determinante para que el Barça certificase su dominio absoluto en el fútbol español y llegara a la final de la Champions League femenina, donde cayó ante el Arsenal inglés. Igualmente, ha contribuido al subcampeonato de España en la última Eurocopa, tal y como ha informado la 'Agencia EFE'.

La jugadora azulgrana es la primera en conseguir ganar tres Balones de Oro y tres premios The Best de manera consecutiva. De esta forma ha superado a su compañera de equipo y selección Alexia Putellas, quien los ganó en 2021 y 2022. Precisamente, en la votación, Bonmatí ha quedado por delante de la propia Putellas y de la también internacional española Mariona Caldentey, jugadora del Arsenal y exjugadora del Barça.

En un mensaje grabado, en el que ha aparecido con una muleta en su mano izquierda por la fractura de peroné que ha sufrido en un entrenamiento con la selección española que le ha hecho perderse la final de la Liga de Naciones -en la que la Roja se impuso a Alemania-, ha agradecido el premio y ha felicitado a los galardonados. "Estoy agradecida de tener el premio, fui votada por los jugadores, entrenadores y los fanáticos y lo disfrutaré", dijo Bonmatí.

Alexia Putellas y Mariona Caldentey fueron las otras dos finalistas y entraron junto a Aitana Bonmatí en el once ideal del año del fútbol femenino, integrado también por Hannah Hampton (ENG), Lucy Bronze (ENG), Leah Williamson (ENG), Irene Paredes (ESP), Ona Battle (ESP), Patri Guijarro (ESP), Claudia Pina (ESP) y Alessia Russo (ING). Aitana también fue clave en los éxitos de la selección española, número uno del ránking mundial.

Luis Enrique y Dembélé confirman el dominio del PSG en el fútbol masculino

El francés Ousmane Dembélé ha coronado el gran 2025 del París Saint Germain al ser proclamado ganador del premio The Best que otorga la FIFA como mejor jugador del año. Dembélé, que fue reconocido en septiembre con dicho galardón en París, precedió de nuevo en la clasificación del premio de la FIFA a su compatriota Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y al español Lamine Yamal, extremo del Barcelona.

El galo, de 28 años, brilló con luz propia y fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el París Saint Germain, al contribuir decisivamente a ganar todos los torneos domésticos, así como la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa. Solamente le faltó el Mundial de Clubes en el que el cuadro galo cayó en la final ante el Chelsea, aunque este miércoles podrá sumar el sexto título en la Copa Intercontinental si gana al Flamengo brasileño.

El dominio del PSG se tradujo en los galardones a mejor entrenador y mejor guardameta, que recayeron en el también español Luis Enrique Martínez y en el italiano Gianluigi Donnarumma, respectivamente, ganadores igualmente del Balón de Oro.

Luis Enrique, extécnico del Roma, Celta y Barcelona, gana el The Best por una temporada espectacular, la mejor en la historia del PSG, en la que logró ganar todos los títulos domésticos, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa. El técnico español, que ha formado un bloque de autor después de la salida paulatina del club parisino de grandes figuras como Neymar, Leo Messi y Kylian Mbappé, aspira a convertirse en el tercero de la historia, tras Pep Guardiola en 2009 y Hasi Flick en 2020, en sumar seis títulos, sinónimo de haber firmado un equipo que puede marcar una era. Solo le faltó el Mundial de Clubes de Estados Unidos, en cuya final cayó ante el Chelsea.

Luis Enrique recoge el testigo en The Best del italiano Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid y actual seleccionador de Brasil, y entre los preparadores españoles de Pep Guardiola (Manchester City), ganador del premio en 2023.

El actual portero del Manchester City añadió este reconocimiento al Trofeo Yashin como fruto a una gran campaña. El futbolista de Castellammare di Stabia, de 26 años y que en 2021 fue segundo, releva en el palmarés al argentino Emiliano Martínez, ganador el pasado año, y es el primer italiano que lo recibe desde Gianluigi Buffon en 2017.

Donnarumma es el arquero del once ideal del año que domina también su exequipo y que integran también Achraf Hakimi (MAR/PSG), William Pacho (ECU/PSG), Virgil van Dijk (NED/Liverpool), Nuno Mendes (POR/PSG), Cole Palmer (ING/Chelsea), Jude Bellingham (ING/Real Madrid), Vitinha (POR/PSG), Pedri González (ESP/Barcelona), Lamine Yamal (ESP/Barcelona) y Ousmane Dembele (FRA/PSG).

Mejores goles del año

Dos acciones acrobáticas, espectaculares como un 'escorpión' y una chilena desde fuera del área, fueron los que se alzaron con los premios a los mejores goles del curso, que llevan los nombres de dos leyendas como la brasileña Marta y el hispano-húngaro Ferenc Puskas. La mexicana Lizbeth Ovalle, gracias a su espectacular tanto de 'escorpión' con Tigres contra el Guadalajara de la Liga mexicana femenina, el 3 de marzo, recibió el premio Marta, que también fue finalista de esta edición junto a Mariona Caldentey.

Mientras tanto, el argentino Santiago Montiel, primo de Gonzalo Montiel, exlateral del Sevilla que marcó el penalti definitivo de Argentina ante Francia en la final del Mundial de Catar 2022, gracias a su espectacular chilena con el Independiente ante el Independiente Rivadavia en un partido de la liga, fue premiado con el Puskas.

La neerlandesa Sarina Weigmann, seleccionadora de Inglaterra, campeona de la Eurocopa, la afición del Zakho SC iraquí y el médico Andreas Harlass-Neuking, del equipo alemán SSV Jahn Regensburg, completaron los galardones con los The Best a mejor entrenadora de fútbol femenino, afición y juego limpio, respectivamente.

