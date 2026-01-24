Golpe en la mesa del Madrid en La Cerámica: el oportunismo de Mbappé y la falta de puntería de Gerard Moreno

Los blancos asaltaron uno de los campos más complicados del campeonato gracias a un gol de Kylian y a un serio planteamiento defensivo. Gerard tuvo en sus botas la ocasión más clara del 'submarino', pero su remate se fue a las nubes.

Este Madrid va camino de ser otro. De hecho, vuelve a ser líder de La Liga. Las sensaciones en cuanto al rendimiento defensivo han cambiado. Al menos si se tiene en cuenta la victoria blanca en La Cerámica por 0-2. Los de Arbeloa visitaban uno de los campos más complicados de Primera (y el del tercer clasificado) y respondieron ante un buen Villarreal.

El Madrid se volvió a encomendar a Mbappé para sumar los tres puntos. El francés aprovechó un rechace dentro del área nada más comenzar la segunda parte para firmar el primer gol. Gerard Moreno, minutos después, tuvo el empate en sus botas. El ariete catalán remató solo en el punto de penalti pero su disparo se marchó alto. Fue la ocasión más clara del Villarreal en todo el partido.

El encuentro no brilló por la presencia de oportunidades de gol de ambos equipos. El Real Madrid, más allá de los dos tantos de Mbappé, no gozó de grandes ocasiones y el Villarreal tampoco consiguió generar excesivo peligro sobre la portería de Courtois. De hecho, solo disparó a puerta una vez en todo el encuentro.

Kylian sentenció el partido gracias a un penalti provocado y transformado por él mismo. El francés volvió a ser el jugador blanco que más peligro generó, aunque Vinícius no estuvo mal. Mbappé fue decisivo incluso frente a un Villarreal que realizó un buen planteamiento defensivo.

Con esta victoria, los de Álvaro Arbeloa duermen líderes a la espera de saber lo que hace el Barça el próximo domingo frente al Oviedo. Los blancos recuperan confianza tras superar un partido duro y ejecutar un plan defensivo muy efectivo. Visitarán al Benfica de José Mourinho el próximo miércoles en Champions y recibirán al Rayo Vallecano en la próxima jornada de liga.

El Villarreal, por su parte, viajará a Leverkusen en Champions (aunque sin opciones de clasificarse) antes de visitar el Sadar para su próximo partido de Liga ante Osasuna.