La genialidad de Gonzalo con la que se reivindicó ante Xabi Alonso

El canterano blanco, que había contado muy poco para el técnico tolosarra en lo que iba de temporada, se encargó de sustituir a Mbappé y, lo cierto, es que no pudo hacerlo mejor.

Kylian Mbappé causó baja frente al Betis y, curiosamente, nadie echó de menos al autor de la mitad de los goles del Real Madrid esta temporada. La culpa de que algo tan llamativo sucediera la tuvo Gonzalo García.

El canterano del Madrid firmó una actuación memorable. Un 'hat-trick' perfecto con el que los blancos se impusieron ante un Betis que solo dio guerra en un tramo concreto de la segunda mitad. Gonzalo adelantó a los de Xabi Alonso, de cabeza tras un gran centro de Rodrygo.

El canterano doblaría la ventaja con un auténtico golazo tras el descanso. Controló de pecho en la frontal del área, y sin que el balón botara, la enganchó de volea. Una definición espectacular que puso en pie al Bernabéu.

La catedral blanca aplaudió también el tanto de Raúl Asencio. el primero con la camiseta del Madrid, a la salida de un córner. Llegaría entonces la reacción bética. 'Cucho' Hernández recortó distancias y despertó a los de Pellegrini anotando el 3-1 tras una gran jugada individual.

Dos disparos al palo del Betis, uno de Lo Celso y otro de Riquelme, metieron miedo al Madrid, que se durmió cuando subió el 3-0 al marcador. Pero, como no podía ser de otra manera, apareció Gonzalo. Un remate de tacón suyo sentenció el encuentro. El canterano se marchó ovacionado del Bernabéu tras una actuación espectacular.

Fran García completó una goleada que da los tres puntos a los de Xabi Alonso y devuelve al Madrid a solo cuatro puntos de distancia del Barça en Liga. Los blancos han superado con nota un partido complicado antes del derbi frente al Atlético de Madrid del próximo jueves en la Supercopa.

El Betis por su parte, no aprovehó el tropiezo del Espanyol para asaltar la quinta plaza. Se enfrentará al Real Oviedo la próxima jornada de Liga.