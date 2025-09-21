La genial asistencia de Dani Olmo en el primer gol del Barça ante el Getafe

El mediapunta azulgrana le puso en bandeja a Ferran el gol que abrió el marcador con un gesto técnico sublime en el minuto quince de partido.

Lamine Yamal es un mago, pero no es el único que viste de azulgrana. Dani Olmo dejó sobre el césped del Johan Cruyff un truco al alcance de muy pocos. Recibió dentro del área un pase interior de Raphinha y cuando muchos hubieran decidido disparar, Olmo paró el tiempo y con un gran 'taconazo' le puso el balón en carrera a Ferrán Torres.

El ariete valenciano, que suma cuatro goles en cinco jornadas, no perdonó con un buen remate de primeras. Se acababa de cumplir el primer cuarto de hora de juego y el Barça ya mandaba. Veinte minutos más tarde, Raphinha dejaba solo a Ferran que, de nuevo, no fallaba ante David Soria.

Los hombres de Hansi Flick dominaron el encuentro de principio a fin. En la segunda parte, superada la hora de partido, Olmo culminaría la goleada culé. El ex del Leipzig no perdonó una gran asistencia de Marcus Rashford. El inglés, que fue suplente, volvió a dejar momentos de mucha clase. Soria evitó su gol en dos ocasiones con dos grandes intervenciones.

El Getafe poco pudo hacer ante un Barça que le privó casi por completo de la posesión de balón. Los de Bordalás reclamaron la segunda amarilla para Raphinha por un lance con Diego Rico. De Burgos Bengoetxea no lo consideró así.

El Barcelona sigue la estela del Real Madrid en Liga, aunque aún a dos puntos. Suma once goles a favor y uno en contra desde la vuelta del parón. La nota negativa para los de Flick, una posible lesión de Fermín en la última jugada del encuentro. El Barça visitará al Real Oviedo en su próximo compromiso liguero. El Getafe por su parte recibirá al Deportivo Alavés.