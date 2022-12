Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, respondió con rotundidad en la Asamblea del club a los socios que se pronunciaron sobre la opción en la que trabaja LaLiga de llevar partidos de la competición a Estados Unidos, al afirmar que el conjunto madridista se niega "rotundamente".

"No vamos a ir a Estados Unidos. No sé a qué intereses responde, pero no son a los de clubes ni de los aficionados. Nos negamos rotundamente", aseguró.

Florentino: "No podemos pensar que tenemos el patrimonio de ganarlo todo"

Florentino hizo un llamamiento a sus socios y aficionados para que valoren "en su justa medida" todos los éxitos que está viviendo el club en la actualidad porque pese a estar viviendo "un ciclo hegemónico" no pueden pensar que tienen "el patrimonio de ganarlo todo porque en el deporte se gana y se pierde".

"Somos el club con más autoexigencia del mundo, pero tenemos que valorar en su justa medida lo que estamos haciendo porque a veces podemos perder el sentido de la realidad. Cuando piensas que eres el mejor en cualquier faceta puedes pensar que los triunfos llegan de manera fácil, pero tras esto hay trabajo, humildad y sacrificio", declaró Florentino Pérez.

El máximo mandatario madridista recordó que "en el deporte se gana y se pierde".

"En este ciclo hegemónico no podemos pensar que tenemos el patrimonio de ganarlo todo, somos campeones de Europa de fútbol y baloncesto y los que más Copas de Europa tenemos, con una fortaleza económica con cifras récord, el que más ingresos tiene y eso nos permite competir en un escenario cada más difícil y sólo con nuestros propios recursos ante 'clubes-Estado'. Llevamos 848 días siendo campeones de Europa de fútbol. El Real Madrid es de todos y para todos para seguir alimentando su mito", sentenció.