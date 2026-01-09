Final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid: horario y dónde ver en TV

El domingo 11 de enero a las 20:00 hora española, Barça y Real Madrid se verán las caras en la final por cuarta vez consecutiva.

La Supercopa de España ya tiene confirmados los equipos que se enfrentarán en la final. Tras la victoria del Real Madrid contra el Atlético de Madrid (1-2) en el King Abdullah Sports City en Yeda (Arabia Saudí), el conjunto merengue se verá las caras contra el FC Barcelona.

El Real Madrid comenzó el partido con un gol de Federico Valverde en el minuto 2' de falta, que ni la barrera ni Jan Oblak pudieron bloquear, y una presión continua. En el segundo término del encuentro, los blancos aumentaron la distancia con un tanto de Rodrygo (55') que se vio reducida a los pocos minutos con un gol de cabeza de Sorloth (58').

Los blaugranas, por su parte, no tuvieron oposición alguna en la primera semifinal del torneo ante un Athletic Club de Bilbao que perdió el encuentro en el primer tiempo, con un 4-0 en contra. Finalmente, el Barça sentenció el partido con un tanto más en la segunda parte (5-0).

De esta forma, ambos conjuntos sellaron su pase a la final, la cual se repetirá por cuarta vez consecutiva. El próximo domingo 11 de enero a las 20:00 horas, FC Barcelona y Real Madrid lucharán por el título en un partido muy esperado por ambos clubes.

Dónde ver la final de la Supercopa de España en TV

El clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid podrá verse en directo a partir de las 20:00 hora española en 'Movistar+', y el análisis del encuentro en la página web de 'LaSexta Deportes'.