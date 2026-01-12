Exclusiva de Edu Aguirre: "Algún jugador del Real Madrid ha celebrado la destitución de Xabi Alonso"

El periodista de 'El Chiringuito' ha desvelado en el 'Twitch' del programa que algún futbolista del primer equipo, a través de "un grupo de WhatsApp" se ha alegrado del cese del tolosarra.

"Hay muchos que no soportaban..."

Después de que José Luis Sánchez enumerase punto por punto los motivos que han llevado al Real Madrid a destituir a Xabi Alonso, Edu Aguirre ha soltado el 'bombazo' en el Twitch de 'El Chiringuito'.

"Algún jugador lo ha celebrado en un grupo de WhatsApp", ha asegurado el periodista antes de que José Luis añadiese que "hay muchos que no soportaban al cuerpo técnico de Xabi".

A continuación, Aguirre ha incidido en la falta de actitud de parte de la plantilla en los últimos meses.

"Hay jugadores importantes que andan en los entrenamientos", ha señalado en primer lugar el colaborador.

"Hay jugadores que entran en la hora límite, que es una hora antes, y acaban el entreno y se van", ha añadido, poniendo de manifiesto la dejadez de varios jugadores.

De hecho, Edu Aguirre pone a los jugadores en la diana: "Xabi Alonso se ha equivocado en muchas cosas, pero hay una plantilla que no estoy seguro que sepa qué representa el escudo del Real Madrid".