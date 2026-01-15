Exclusiva 'El Chiringuito': esto pasó en el vestuario del Real Madrid tras perder en Albacete

José Luis Sánchez desveló en el programa la actitud que tuvieron los jugadores y Arbeloa tras caer ante el cuadro manchego.

¿Qué paso en el vestuario del Real Madrid en el Carlos Belmonte tras la derrota ante el Albacete?, ¿cómo estaban los jugadores?, ¿y Arbeloa?, ¿hubo gritos o silencio?

En 'El Chiringuito', desde el campo manchego, José Luis Sánchez desveló en exclusiva qué ocurrió tras el pitido final y consumada la eliminación.

"Cuando se han retirado los jugadores del terreno de juego, Álvaro Arbeloa ha esperado a que entraran todos porque ha habido algunos que se han retrasado felicitando a la plantilla del Albacete", arrancó el periodista.

Una vez en el vestuario, la situación era dramática: "Han entrado todos los jugadores en un silencio sepulcral. Me hablan de un ambiente como si fuera un funeral".

Y solo fue el entrenador el que tomó la palabra ante el silencio de una plantilla resignada por la derrota.

"Ningún jugador ha hablado, ningún jugador ha tomado la palabra. Ha sido Arbeloa el que ha ido animando a los futbolistas, diciendo que hay que seguir peleando, que no agachen la cabeza y que él es el máximo responsable", añadió.