Este martes se conocerán a los diez finalistas al premio 'The Best'

¿Cristiano Ronaldo, Messi, Modric, Mbappé, Griezmann? Este martes la FIFA dará a conocer a los diez finalistas al premio 'The Best'. En las dos ediciones de xistencia de este premio Cristiano Ronaldo ha sido el ganador.

🔜👀 Nominees for the #TheBest FIFA Football Awards 2018 are set to be revealed later today... pic.twitter.com/EcqZy5FQZ8 — FIFA.com (@FIFAcom) 24 de julio de 2018

Pero este año podría romperse ese monopolio. Y es que pese a ganar la Champions con el Real Madrid, Cristiano no ha brillado en el Mundial de Rusia, donde sí lo han hecho otros como Mbappé o Griezmann. Los dos delanteros de la selección francesa son claros candidatos al premio 'The Best' y como no al Balón de Oro.

Pero hay otros candidatos. Luka Modric, Varane, Leo Messi, Hazard. Esta tarde la FIFA hará oficial su lista de diez candidatos.