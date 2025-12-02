España vuelve a coronarse campeona de la Nations League con una imperial Claudia Pina

Alineación de España en la final de la Nations League

Las de Sonia Bermúdez pasan por encima de Alemania en la segunda mitad con un doblete de Claudia Pina y un golazo de Vicky López.

La selección femenina de fútbol ha revalidado su corona como campeona de la Nations League tras vencer por 3-0 a Alemania en el Metropolitano.

España, que empató a cero en la ida en Kaiserslautern, ha pasado por encima del combinado teutón en la segunda parte tras una primera mitad muy reñida en la que ambos combinados tuvieron sus opciones.

En el 60', Claudia Pina adelantó a las de Sonia Bermúdez con un disparo desde fuera del área tras una gran combinación con Mariona después de arrancar desde el flanco izquierdo.

Siete minutos después, en la banda opuesta, Vicky López ponía tierra de por medio en el marcador con otro gran tanto desde la media luna.

Ya en el 74', con Alemania volcada, Claudia Pina volvió a anotar después de recuperar el esférico en el centro del campo y volver a definir desde fuera del área.

La selección, que pasó como ganadora del Grupo A3 en la fase de grupos y eliminó a Suecia con un 5-0 en el global en semifinales, recupera su trono como campeona de la Nations League.