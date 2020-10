El cumpleaños de Tammy Abraham se ha convertido en un escándalo en Inglaterra. Y es que la fiesta sorpresa al delantero del Chelsea no cumplió con las medidas anti-Covid impuestas por el gobierno.

A la celebración acudieron más de seis personas, todas ellas sin distancia y sin ninguna mascarilla. Se puede apreciar a la perfección en el vídeo publicado por el diario inglés 'The Sun'.

Y Abraham no es el único futbolista que participó. Ben Chilwell, compañero suyo en el conjunto 'blue', y Jadon Sancho, del Borussia Dortmund, también se dejan ver en las ímagenes.

El citado medio inglés también ha publicado la disculpa de Abraham: "Llegué a casa y me encontré una pequeña fiesta sorpresa. No tenía no idea de que hubiera nada planeado, pero quiero disculparme de corazón por la ingenuidad de estar en esa fiesta. Todo lo que puedo hacer es aprender, pedir perdón y asegurarme de que no vuelve a pasar".

La FA ya está investigando lo ocurrido y no se descarta una sanción ejemplar en concreto para los dos futbolistas que juegan en la Premier League, aunque también podrían sancionar a Sancho, que milita en la Bundesliga.

Todo ello durante el comienzo de la concentración de la selección inglesa. Otro escándalo justo en el parón de selecciones. Ya ocurrió la última vez, cuando Phil Foden y Mason Greenwood se cayeron de la convocatoria por no respetar las normas.