La emotiva dedicatoria de Davinchi a su padre tras su muerte: "Fuiste siempre un luchador"

El futbolista del Getafe C.F. se ha despedido de su padre, David Cordón, publicando un mensaje en redes sociales horas después de conocerse que era una de las víctimas mortales de Adamuz.

El trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) ha conmocionado en gran medida a la sociedad española. Por el momento, las autoridades han confirmado la muerte de 42 personas, entre las cuales se encuentra David Cordón, exfutbolista español y padre de Davinchi, actual jugador del Getafe C.F..

Este martes, el Recreativo de Huelva, equipo en el que militó y se formó el actual jugador del Getafe, y el club madrileño anunciaron el fallecimiento del exjugador en un comunicado. "Lamentamos comunicar el fallecimiento de David Cordón, padre del que fue nuestro jugador y canterano Davinchi", anunció el conjunto onubense.

Horas después de conocerse la noticia, el propio jugador e hijo de la víctima mortal ha publicado en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje dedicado a su padre: "Sé que el Señor de las Penas y la Virgen del Amor te tienen a su lado y juntos me guiaréis durante toda mi vida".

"Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías: siempre felices y hacia delante. Todo lo que haga en esta vida siempre será por el lucero más grande que tengo en el cielo. Como me dijeron una vez: 'Cuando el camino se hace duro, solo los duros hacen el camino', tú fuiste siempre un luchador y me lo enseñaste desde el primer momento", reza el texto publicado en las redes sociales del futbolista.

"Ese es el mayor acto de amor que puedo hacer por ti, demostrar que puedo con todo y que nunca me rendiré. TE AMO, PAPÁ❤️", concluye Davinchi, recordando la figura de su padre.

Por su parte, el Getafe ha solicitado el máximo respeto posible hacia el jugador y la memoria de su padre, poco después de anunciarse su defunción. "Los que tuvimos la suerte de conocer a tu padre sabemos la gran persona que era y que ahora te guía desde el cielo. ¡Estamos contigo!", ha escrito la cuenta del Getafe en redes respondiendo a la publicación de su jugador.