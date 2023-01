Eric Cantona, una de las grandes leyendas del Manchester United, ha hablado para lanzar un mensaje claro a Cristiano Ronaldo. El portugués, que se ha ido por la puerta de atrás de los 'red devils' tras una entrevista incendiaria, ha terminado recalando en el Al-Nassr de Arabia Saudí... y se ha ganado el rapapolvo del futbolista francés.

Porque para el galo, según ha afirmado, "hay dos tipos de veteranos". "Está el que quiere jugar todos los partidos porque se piensa que tiene todavía 25 años, y el que ya sabe que no los tiene y que está para ayudar a los jóvenes", relata.

E insiste: "Ese sabe que no va a jugar todos los partidos. Es consciente de que tendrá su momento".

"Ibrahimovic lo hace. O Ryan Giggs y el propio Maldini, cuando estaba en el Milan. Pero Cristiano no. No se da cuenta de que no tiene 25 años. Ya es mayor y no es consciente de que debería aceptar la situación en lugar de no estar feliz por no jugar", cuenta.

Cantona prosigue: "Él debería pensar, 'está bien, no tengo 25 años. No puedo jugar siempre. Pero ayudaré a los jóvenes y aceptaré la situación".

En ese sentido, Cantona reflexiona: "No puedo correr tan rápido como cuando tenía 30 y hay que aceptarlo. Del mismo modo que sabemos que algún día moriremos".

"El final de una carrera es como morir... pero hay que empezar otra cosa. Antes de eso, te haces viejo y tienes que aceptar que te haces viejo. No puedes hacer las cosas que hacías antes", sentencia.