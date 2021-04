Liam Gallagher, quien fuera líder de Oasis, es un reconocidísimo hincha del Manchester City. También es un asiduo a las redes sociales, donde deja no pocas perlas que son bastante polémicas tanto entre los que le siguen como entre los que no. El partido que enfrentó a los de Guardiola ante el PSG no fue una excepción en su labor en Twitter.

El cantante la tomó con Neymar, a quien atacó con excesiva dureza llegando incluso al insulto en algunos tuits.

"Neymar es un sucio piscinero", escribió en su cuenta de Twitter Liam Gallagher sobre el brasileño, recriminándole el hecho de que, según él, se tira.

Luego fue directamente al insulto: "Es un pequeño cab*** embarazoso".

Para terminar, y tras la dura entrada de Gueye, fue directo a por el PSG: "Justicia, sucios asquerosos".

El Manchester City derrotó al PSG en la ida de la semifinal de la Champions League por 1-2. A pesar del tanto inicial de los franceses, los 'skyblues' remontaron con los goles de De Bruyne y de Mahrez.

Así pues, el equipo de Guardiola está un paso más cerca de la final, aunque será el Etihad quien dicte sentencia.

Te puede interesar

La magia de Neymar no basta: tres errores infantiles condenan al PSG ante el Manchester City

Neymar explica qué hará cuando se retire del fútbol: "Es una de las cosas que más me gusta"

El indignante comentario machista de Neymar tras ganar al Bayern... con carcajada incluida