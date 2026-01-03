Los dos 'milagros' de Joan García que salvaron al Barça frente al Espanyol

El experico dejó intervenciones de muchísimo calibre pero destacaron dos. Le negó el gol a Pere Milla y a Roberto Fernández en la vuelta a la que fue su casa.

Fue el MVP, sin duda. Pero, como era de esperar, la afición del Espanyol recibió a Joan García con una sonora pitada. Sin embargo, lejos de desconcertrase, el guardameta azulgrana firmó una actuación memorable. En el minuto 39, sacó una mano prodigiosa a cabezazo de Pere Milla que evitó que los 'pericos' se adelantaran en el derbi.

En el 64, volvió a aparecer para rebañarle el balón a Roberto cuando parecía que el ariete local ya le había sorteado. Dos intervenciones de un nivel altísimo que impidieron al Espanyol adelantarse en un derbi catalán en el que mostró una muy buena imagen.

Los de Manolo González le pusieron las cosas muy complicadas al Barça. De hecho, el líder tuvo mucha dificultad para generar ocasiones. Las que tuvo, las desbarató Dmitrovic salvo en los últimos cinco minutos. La actuación del serbio también fue para enmarcar. Evitó el gol blaugrana con una intervención inverosímil en la segunda parte tras un remate de Eric García.

La clave del partido fue Hansi Flick. Los cambios del técnico alemán tuvieron un efecto trascendental en el duelo. Fermín, que salió al descanso, fue el autor de las asistencias de los tantos 'culés'. En el primero, se deshizo de Cabrera para ponerle en balón en carrera a Dani Olmo. La definición del de Terrassa, para enmarcar.

Otra gran acción individual de Fermín sirvió para el segundo, y la sentencia, del Barça. Pase de la muerte a Lewandowski y el polacó no fallaba. El Barça terminó solventando uno de los encuentros más difíciles de esta temporada en Liga.

Los de Flick dejan al Madrid a siete puntos tras su victoria en el derbi catalán. Los de Xabi Alonso se enfrentarán el próximo domingo al Betis con la obligación de ganar para no perder la estela blaugrana.

El Espanyol, por su parte, pone fin a una increíble racha de cinco partidos consecutivos ganando y se medirán al Levante la próxima jornada. A pesar de la derrota, los 'pericos' pusieron en muchos apuros a un Barcelona que encontró en Joan García un salvador.