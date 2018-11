Dani Ceballos, en exclusiva para 'El Chiringuito': "Lopetegui se bloqueó un poco"

La marcha de Lopetegui

"Me dio pena la salida de Lopetegui, creo que se bloqueó un poco".

La etapa de Zidane

"Pensé que entraría dentro de las rotaciones".

Las palabras de 'Zizou'

"Zidane fue muy claro conmigo. Me dijo que viese la realidad, que viese a los jugadores que tenía por delante".

Su intento frustrado de salida

"Intenté volver al Betis, pero no pudo ser. Zidane es el que dice que me quede. Jugué un poco más y me ha dado frutos para este año".

Isco, "bajo de forma" según Solari

"Isco es un jugador que ha venido de una lesión importante. Con Julen tuvo dos partidos consecutivos tras la lesión, Solari dijo que veía a Isco algo bajo de forma".

La personalidad de Ramos

"Ramos es la persona que es. Tiene una personalidad muy grande y no cae bien a todo el mundo, se le achacan cosas que a otros no".

Ramos, un jugador "observado"

"No creo que haya una campaña contra Sergio Ramos. Es un jugador que está bastante observado, a él le rompieron la nariz contra el Atlético de Madrid el año pasado y nadie dijo nada. Si todos tuviésemos su carácter ganador, la cosa iría para arriba".