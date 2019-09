Cristiano Ronaldo ha concedido una entrevista a 'ITV' en la que se ha emocionado al recordar a su padre. José Dinis Aveiro falleció a los 52 años en 2005 por problemas con el alcohol.

El periodista Piers Morgan le enseñó un vídeo a Cristiano Ronaldo de su padre que le hizo romper a llorar, lamentando que no le haya visto llegar a ser lo que es a día de hoy.

"¿Qué me apena? Ser el número uno y que él no haya visto nada. No me ha visto recibir los premios", reconoce un Cristiano roto.

"Mi familia lo ha visto, mi madre, mis hermanos... incluso mi hijo mayor. Pero mi padre... él no vio nada", comenta el jugador de la Juventus.