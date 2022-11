El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha asegurado que "jamás" se ha negado a realizar un control antidopaje y ha negado las acusaciones de 'Football Leaks', que aseguró que el camero incumplió las normas antidopaje en dos ocasiones, una de ellos en la final de la Liga de Campeones de 2017, y ha anunciado "medidas" contra la gente que intenta "manchar" su imagen.

"Yo estoy tranquilo. Me duele y tomaré, con mi equipo legal, medidas contra esta gente que intenta manchar mi estatus, mi carrera profesional. Jamás me he negado a hacer un control antidoping, nunca he incumplido ninguna norma, y habré pasado 250 o 300 controles", declaró en zona mixta tras la derrota en Ipurua ante el Eibar (3-0).

También explicó que las personas que propagaron la noticia les llamaron para extorsionarles. "Estoy preocupado por esa gente que intenta manchar mi imagen. Nos avisaron hace mes y medio de que tenían esa noticia, intentaron sobornos con dinero o con otra cosa.

Por mi parte y la del club estábamos muy tranquilos y dijimos que podían soltar la noticia cuando quisieran. Cuando eres poseedor de la verdad uno actúa con muchísima tranquilidad. La mentira la puedes contar muchas veces, pero no deja de ser mentira", manifestó.

En este sentido, el central andaluz aseguró que tanto la UEFA, la AMA como el club blanco "han dado la información que se necesitaba y el tema está cerrado". "La verdad sólo tiene un camino. Tanto hoy como este mes atrás he dormido muy tranquilo, porque si en algo he dado positivo es en horas de trabajo", apuntó.

El de Camas explicó también los dos casos en los que estuvo implicado, en la final de la Liga de Campeones de 2017 en Cardiff y en un partido de este año ante el Málaga. "Es un antiinflamatorio por el tema acromio-clavicular que tuve en el hombro. Se le dio la información, y el tema quedó más que cerrado. Lo de Málaga, se ha explicado muy bien; siempre nos duchamos en los controles antidoping, no me negué en ningún momento, cuando él me dijo que me podía duchar me duché, aunque lo reflejó en el acta. Pasé mi control, como he pasado los otros 300", indicó.

Además, mandó un mensaje a sus detractores. "El tiempo que esté aquí, disfrutaré. Llevo mucho tiempo en la cresta de la ola y disfruto con mi tabla, y al que le joda, que se meta en agua. Yo voy a seguir dando lo mejor de mí, siendo lo profesional que siempre he sido e intentando estar a la altura del escudo que llevo en el pecho", aseveró.

Por otra parte, sobre la derrota en Ipurua (3-0), Ramos afirmó que "el equipo había recuperado la autoestima y la confianza" con Solari, y que este resultado les impide aprovechar "una oportunidad muy buena de intentar reducir" distancias con FC Barcelona y Atlético de Madrid, que se enfrentan este sábado en el Wanda Metropolitano. "Somos los responsables de este resultado. Tenemos ganas de levantarnos mañana con la ilusión de seguir mejorando, de intentar esto cuanto antes", subrayó.

"El resultado te aleja del objetivo de recortar la distancia, sabiendo el partido que había hoy. Hay que hacer autocrítica, hoy no hemos estado a la altura. Cuando te falta intensidad, te falta ganar esos duelos y no estás al nivel del equipo que tienes enfrente se ve reflejado en el marcador", continuó.

Por último, felicitó al Eibar "por el gran partido que ha hecho". "Tenemos que reflexionar, seguir mejorando y pasar página cuanto antes", dijo. "Es de esos días en los que al rival le sale todo y a nosotros nada. Cuando no igualas al equipo que tienes enfrente en intensidad, en ritmo y en ganas te conviertes en un equipo vulgar", concluyó.