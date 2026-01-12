Las claves de la destitución de Xabi Alonso: información de José Luis Sánchez en 'El Chiringuito'

El periodista ha explicado en el 'Twitch' del programa las causas del despido del entrenador vasco tras apenas seis meses en el cargo.

A pesar de caer en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona y después de la mala racha que atraviesa el Real Madrid desde el pasado mes de noviembre (siete victorias en 14 partidos), la destitución de Xabi Alonso ha sido toda una sorpresa.

En el comunicado, el club blanco asegura que la decisión llega de "mutuo acuerdo", pero tal y como ha explicado José Luis Sánchez en el 'Twitch' de 'El Chiringuito' se trata de un simple formalismo.

De hecho, colaborador ha apuntado en el especial del programa cuáles han sido los motivos que han llevado al club a tomar la decisión.

En primer lugar se ha mencionado la victoria en Talavera de la Reina en su debut en Copa del Rey, donde el equipo de Primera Federación estuvo a punto de empatar en el descuento.

Por otro lado, el periodista ha señalado a la "relación y el manejo de la plantilla y el aspecto físico". De hecho, ha informado que Antonio Pintus, preparador físico del equipo en la época de Zidane y Ancelotti, volverá al equipo de la mano de Arbeloa.

Desde la llegada de Xabi se ha visto cómo jugadores como Jude Bellingham o Fede Valverde se han mostrado descontentos con el método del vasco, pero el vestuario estuvo cerca de explotar con el 'caso Vinicius' y su enfado tras ser sustituido en el Clásico.

Por último, además de la imagen en la Copa del Rey y en la Supercopa, el ambiente en el vestuario y el estado físico de la plantilla, la salida de Endrick no fue bien vista por pesos pesados del club.