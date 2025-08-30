Calendario, horarios y fechas de la Champions 2025: ¿Cuándo es el Liverpool-Real Madrid? ¿Y el Barça-PSG?

Después de la celebración del sorteo de la fase de liga de la nueva edición de la Champions League celebrado el 28 de agosto, la confederación ha anunciado los días de los enfrentamientos.

La UEFA ha anunciado las fechas de los enfrentamientos de la fase de liga de la Champions League. El sorteo celebrado el 28 de agosto determinó el camino de los 36 participantes que ya conocen qué día afrontarán cada compromiso.

La fase de liga comenzará el próximo 16 de septiembre en una primera jornada que se desarrollará durante tres días, del 16 al 18 de septiembre. La fecha inaugural de esta nueva edición de la Liga de Campeones celebrará partidazos de la talla del Liverpool-Atlético de Madrid, Newcastle-Barcelona o Real Madrid-Marsella. El Athletic recibirá al Arsenal y el Villarreal visitará al Tottenham. El resto de encuentros subrayados son el PSG-Atalanta, Juventus-Borussia Dortmund, Manchester City-Nápoles y Ajax-Inter.

De esta forma arrancará la carrera para conseguir la mejor posición posible durante una fase clasificatoria que terminará el 28 de enero de 2026 con una jornada unificada a las 21:00h entre todos los clubes que tengan algo en juego. En esta fecha definitiva el Atlético de Madrid recibirá al Bodø Glimt, el Barcelona al Copenhague y el Real Madrid visitará al Benfica. El Leverkusen recibirá al Villarreal y el Athletic al Sporting de Lisboa.

Más allá de los equipos españoles, los dos mejores partidos de esta última jornada serán el Nápoles-Chelsea y el PSG-Newcastle.Así terminará la segunda edición de la historia de esta nueva y apasionante fase de 'liguilla' y comenzarán las eliminatorias que dictaminarán quién conseguirá hacerse con el trono de Europa en la final del próximo 30 de mayo en Budapest.

Antes, por el camino, esta primera fase aguarda con partidos extraordinarios en octubre, noviembre, diciembre y enero. El 1 de octubre el Barça recibirá al vigente campeón de la competición, el PSG, y el 21 y 22 de octubre, Atlético de Madrid y Real Madrid recibirán a Arsenal y Juventus respectivamente.

La visita del Real Madrid a Anfield para medirse al Liverpool se producirá el martes 4 de noviembre a las 21:00h. El 25 de noviembre se jugará el Chelsea-Barça en Stamford Bridge y al día siguiente se enfrentarán Arsenal-Bayern de Múnich, Atlético de Madrid-Inter y Tottenham-PSG.

En diciembre, el día 10, Pep Guardiola volverá al Bernabéu en una nueva edición del que se ha convertido en el clásico moderno en Europa: Real Madrid-Manchester City.

Y en enero, antes de la jornada final, el día 20, se jugarán unos interesantísimos Tottenham-Borussia Dortmund y Arsenal-Inter.