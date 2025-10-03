El brutal enfado de Luis de la Fuente en rueda de prensa: "Cuando termines la carrera de medicina, te atenderé"

El seleccionador español tuvo un serio 'enganchón' en la sala de prensa después de no estar de acuerdo con una pregunta que ponía en duda su gestión con algunos jugadores 'tocados'.

Luis de la Fuente ha dado la mañana de este viernes la lista de convocados con España para los encuentros correspondientes a la jornada tres y cuatro del Clasificatorio para el Mundial. 'La Roja' se medirá a Georgia y a Bulgaria después de haber solventado los dos primeros partidos con victorias muy cómodas.

Sin embargo, lo llamativo del anterior parón fue la lesión de Lamine Yamal. El extremo español, que estaba tocado, jugó en ambos encuentros y eso provocó su lesión para los compromisos siguientes con el Barça. Hansi Flick expresó su enfado con la gestión de De La Fuente en rueda de prensa asegurando que la selección no había "cuidado" a Lamine.

En esta nueva convocatoria, De la Fuente ha respondido a Flick asegurando que se esperaba más empatía por su parte habiendo sido seleccionador. Cabe recordar, que el técnico azulgrana dirigió a Alemania.

La 'llamada' de Lamine Yamal para este nuevo parón ha reactivado la polémica. De la Fuente, tras una pregunta en la que se cuestionaba su gestión con los lesionados, ha 'estallado' en rueda de prensa: "No entiendo esa pregunta. El riesgo en el fútbol existe. Si juegan en su club es que están para jugar. Eso es así. No creo que cometiéramos error alguno".

"El riesgo que se asume es el natural del deporte. Cuando se va un jugador es que se valora y se ve que no puede. Cuando termines la carrera de medicina , te atenderé", ha respondido contundentemente el seleccionador español.