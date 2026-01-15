La brutal defensa de Josep Pedrerol a Arbeloa: obligatoria para todos los madridistas

El presentador de 'El Chiringuito' arrancó el programa tratando los motivos de la derrota del conjunto blanco en Albacete.

Tras apenas 48 horas como entrenador del Real Madrid después de la destitución de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa debutó en el banquillo del conjunto blanco con una estrepitosa derrota en Copa del Rey ante el Albacete.

En el arranque de 'El Chiringuito', Josep Pedrerol comenzó plasmando la realidad del equipo merengue esta campaña.

"Llevamos toda la temporada hablando de la situación del Real Madrid. Un equipo que no jugaba a nada, y se confirma, y un equipo físicamente roto, que se confirma más aún", señaló.

Seguidamente, se centró en la figura del nuevo técnico: "Es fácil señalar a Arbeloa pero, ¿creéis que en un día puede hacer algo?, ¿puede hacer que el equipo corra más y mejor?, ¿puede hacer que el equipo juegue a algo?, ¿tiene culpa de algo?".

Por último, Pedrerol aplaudió la actitud de Arbeloa: "Bravo Arbeloa por decir que el culpable es él. Lo fácil era pedir que le dieran tiempo. Arbeloa va a dar la cara... incluso hasta que se la partan".