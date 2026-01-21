'Bombazo' de Karanka en 'El Cafelito': "Hubo acercamientos entre Mourinho y el Real Madrid"

El que fuera segundo del portugués en el conjunto blanco le ha confesado a Josep Pedrerol que Mourinho "ha tenido alguna ocasión" para volver al Bernabéu.

"Por lo que yo sé..."

En el adelanto del próximo episodio de 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, Aitor Karanka le desvela al presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' los "acercamientos" entre el luso y el Real Madrid.

"Mourinho... ¿crees que le gustaría volver al Real Madrid?", le planteó en primer lugar el presentador.

"¿Qué quieres que te diga?", replicó entre risas el que fuera segundo entrenador de 'Mou' en el Real Madrid entre 2010 y 2013.

"Creo que Mourinho ha tenido alguna ocasión. Pero son cosas del fútbol que no han cuadrado. Y lo importante es que ahora en el Madrid hay un entrenador que es español (Álvaro Arbeloa)… Para la Federación Española de Fútbol tener entrenador formados en España es bueno y esperemos que dure mucho", añadió Karanka.

Pedrerol, no contento con ello, incidió más en la cuestión: "¿Hubo acercamientos Mourinho - Madrid?".

"Por lo que yo sé, en algún momento sí... Ya no me acuerdo hace cuánto tampoco...", respondió el actual director técnico de desarrollo y de la selección absoluta masculina en la RFEF.

"¿Por qué no salió?", planteó Pedrerol, que encontró respuesta del exjugador: "Por momentos de fútbol. Quizás era mitad de temporada o Mourinho estaba en otro proyecto... A nadie la sorprende la relación de Jose Mourinho con el presidente del Real Madrid (Florentino Pérez)".