Al Barça no le salió nada en Anoeta: ojo al gol anulado a Lamine Yamal por un fuera de juego milimétrico

El extremo blaugrana adelantó al Barça pero el sistema de fuera de juego semiautomático decretó que estaba en posición adelantada por milímetros. Todo en un encuentro en el que los blaugrana cayeron derrotados tras fallar innumerables ocasiones y toparse con el palo hasta en cuatro ocasiones.

El Barça puso fin a su larga racha de victorias en Anoeta en un partido en el que parece increíble que los de Flick no sacaran los tres puntos. En parte por un gol anulado a Lamine Yamal tras un fuera de juego milimétrico. Una minúscula parte de la bota del '10' blaugrana estaba adelantada en una acción al más absoluto límite.

Al Barça le anularon otros dos goles más. Uno, a Fermín al comienzo del encuentro por una falta previa de Olmo sobre Kubo. Y otro, a Frenkie De Jong, eso sí, el neerlandés remató claramente adelantado. Los de Flick no pararon de empujar y se toparon con la madera hasta en cuatro ocasiones. Dani Olmo, en dos disparos, Koundé, con el larguero en el 85' y Rashford, en el añadido.

Aún así, el triunfo de la Real Sociedad no se entiende sin la memorable actuación de Álex Remiro. El guardameta navarro fue crucial en la victoria de su equipo. Firmó paradas de muchísimo calibre, en especial, una a bocajarro tras un cabezazo de Lewandowski, de las mejores de la temporada.

Oyarzábal adelantó al cuadro donostiarra en la recta final de la primera parte. En el primer minuto, el capitán de la Real ya había anotado, pero en fuera de juego. Antes del descanso, Gil Manzano señalaría penalti a favor del Barça pero lo anularía instantes después por fuera de juego previo de Lamine Yamal.

En la segunda parte, el asedio blaugrana continuó. Ocasiones y ocasiones que, o bien por la madera o bien por Remiro, no terminaban en gol. Aún así, tras mucho intentarlo, el Barça encontró el premio. Lamine encontró a Rashford con un centro perfecto y el inglés igualó el encuentro.

Lo que nadie se esperaba sería lo que vendría después. En la jugada posterior, Guedes volvería a adelantar a la Real Sociedad solo un minuto después del gol del Barça. A partir de ahí, los de Flick insistieron pero sin premio y terminaron sucumbiendo en lo que es su primera derrota en Liga desde el Clásico del pasado mes de octubre.

Los blaugrana, a pesar de la derrota, conservan el liderato aunque la distancia con respecto al Madrid se ve reducida a un solo punto. Su próximo encuentro será ante el Slavia de Praga en Champions el próximo miércoles.

La Real, por su parte, consigue un triunfo increíble. Con la llegada de Matarazzo, suman siete de nueve en Liga. La próxima jornada recibirán al Celta de Vigo.