Ahora

Anuncio de Laporta

El Barça convoca elecciones a la presidencia el próximo 15 de marzo

Los socios del FC Barcelona elegirán a su futuro presidente el próximo 15 de marzo, coincidiendo con el partido en el Camp Nou contra el Sevilla.

Joan LaportaJoan LaportaGetty

La Junta Directiva del FC Barcelona, que se ha reunido este jueves, ha tomado la decisión de convocar las elecciones a la presidencia para el próximo 15 de marzo, coincidiendo con el partido en el Camp Nou contra el Sevilla.

Joan Laporta, actual presidente, volverá a presentarse a las elecciones. También Victor Font, que fue candidato también en 2021.

Aparecen dos nombres nuevos en las precandidaturas: Xavi Vilajoana y Marc Ciria.

El presidente elegido tomará posesión del cargo el próximo 1 de julio en un mandato por cinco años, hasta 2031.

