El Barça convoca elecciones a la presidencia el próximo 15 de marzo

La Junta Directiva del FC Barcelona, que se ha reunido este jueves, ha tomado la decisión de convocar las elecciones a la presidencia para el próximo 15 de marzo, coincidiendo con el partido en el Camp Nou contra el Sevilla.

Joan Laporta, actual presidente, volverá a presentarse a las elecciones. También Victor Font, que fue candidato también en 2021.

Aparecen dos nombres nuevos en las precandidaturas: Xavi Vilajoana y Marc Ciria.

El presidente elegido tomará posesión del cargo el próximo 1 de julio en un mandato por cinco años, hasta 2031.