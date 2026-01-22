Así está la clasificación de la Champions League: ¿Qué necesitan los equipos españoles para clasificarse?

Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid tienen opciones para clasificarse a octavos de final directamente, mientras el Athletic Club de Bilbao luchará por la permanencia. El Villarreal está eliminado.

La jornada siete de la Champions League ya ha finalizado, y la mayoría de los equipos españoles cuentan con opciones para clasificar a octavos de final de forma directa o a los playoffs, a excepción del Villarreal, que ya está eliminado.

Por la parte alta de la clasificación, el Real Madrid ostenta el tercer lugar tras su victoria frente al Mónaco en el Santiago Bernabéu (6-1). Con tan solo un empate contra el Benfica de José Mourinho en la próxima y última jornada, los de Álvaro Arbeloa evitarían de forma directa la ronda de eliminación.

En cuanto a los equipos españoles que aún pelean por entrar en el ansiado top ocho, se encuentran el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Los blaugranas lograron remontar el encuentro fuera de casa contra el Slavia de Praga (2-4), mientras que el Atleti solo pudo llevarse un punto a casa ante el Galatasaray (1-1).

Ambos equipos, con 13 puntos cada uno, se juegan el pase directo a los octavos de final en casa frente a conjuntos cuya permanencia en la competición pende de un hilo. El Bodo Glimt, que venció al Manchester City (3-1), será el rival de los del Cholo Simeone el próximo miércoles, y el Copenhague se verá las caras contra el Barça.

Con vida aún en la Champions, se encuentra el Athletic Club de Bilbao. 'Los Leones', con ocho puntos tras su victoria sufrida ante el Atalanta (2-3), necesitan ganar sí o sí para permanecer vivos, aunque con un empate dependerían del resultado de muchos rivales directos.

Con tan solo un punto de 21 posibles, el Villarreal ostenta el segundo puesto por la cola con un parcial de cinco goles a favor y 15 en contra. Los de Marcelino García Toral aún no conocen la victoria en este curso y están eliminados matemáticamente.

Partidos jornada 8 Champions League

El próximo miércoles, los 36 conjuntos que conforman la fase de clasificación jugarán a la misma hora (21:00 horas), en una jornada en la que muchos de ellos se juegan la permanencia, la clasificación a octavos de final o evitar la ronda de eliminación de dieciseisavos de final.