Un aficionado del Benfica se equivoca de Frankfurt y hace 600 km de más para ver a su equipo ante el Eintracht

No todos los Frankfurt son iguales, y si no que se lo digan a Alvaro Oliveira, aficionado del Benfica que estuvo a punto de no ver cómo su equipo jugaba, y perdía, la eliminatoria de Europa League ante el Eintracht. El luso cogió su coche, se hizo 28 horas en él desde Lisboa... pero algo no iba bien en las historias que iba subiendo a sus redes sociales.

Y es que el aficionado se confundió de ciudad. Con o sin GPS, el portugués iba directo a Frankfurt Olden en vez de a Frankfurt Main, que es donde se disputaba el partido entre los alemanes y los lusos.

Fueron las redes sociales los que le avisaron de que quizá no estuviera yendo al sitio correcto, a través de un hilo de comentarios que finalmente hicieron percatarse de su error a Oliveira.

Ambas ciudades están separadas por más de 600 kilómetros... y se desconoce si finalmente el aficionado llegó a tiempo para ver el partido.