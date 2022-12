Fernando Alonso ha negado en Monza que se hubiera retirado a propósito en la carrera de Spa: "Tuve algunos problemas con la unidad de potencia, en las tres o cuatro vueltas antes de retirarme. Esta vez, después de tener esos primeros problemas decidimos retirar el coche, se comprobó el motor completo, parece que todo está bien en apariencia".

El asturiano defiende su compromiso con McLaren-Honda: "He leído algunas cosas sobre que me retiré a propósito y me sorprende cuando leo eso, la gente parece que se olvidó de que llevo corriendo tres años aquí, luchando por entrar en la Q3 muchas veces, dando mi máximo en las salidas, empujando el coche con mis propias manos en Hungría 2015 en la Q1 cuesta arriba solo para poder entrar en la Q2, he intentado correr con una costilla rota en Bahréin 2016... cuando leo algo así, creo que la gente no tiene muy claro lo que pasó realmente en Spa".

Fue Yusuke Hasegawa, jefe de Honda, quien dijo tras el GP de Bélgica que no se había encontrado nada en un motor que sería utilizado otra vez.