El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de F1 y líder (con Toyota) del Mundial de resistencia, en el que intentará ganar este fin de semana las Seis Horas de Silverstone, declaró este jueves en el citado circuito inglés que deja la Fórmula Uno porque en esta categoría, "la acción en pista es bastante pobre" y que "se habla más de otras cosas".

"He disfrutado durante 17 o 18 años de la Fórmula Uno, en la que he logrado mucho mas de lo que me hubiera imaginado cuando empecé, en 2001. Y digamos que la acción en pista, ahora mismo, no es la misma con la que soñaba cuando empecé en F1 o cuando estaba en otras series", dijo Alonso, que el martes anunció que en 2019 no correrá en F1 y que lidera el Mundial de resistencia (WEC, en siglas inglesas) junto al suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima, a bordo de un Toyota TS050-Hybrid, con el que disputarán las Seis Horas de Silverstone.

Alonso, de 37 años, mostró, nada más llegar a la pista inglesa, su felicidad por haber ganado, junto a Buemi y Nakajima, el pasado mes de junio, las 24 Horas de Le Mans (Francia), algo que le hace sentirse "muy orgulloso y privilegiado". "Significa mucho, es una sensación fascinante. De felicidad y de orgullo, por el equipo también, por toda la preparación que hicimos antes de la carrera", dijo.

"Como piloto uno sueña con ganar carreras míticas como esta icónica prueba de las 24 Horas de Le Mans", afirmó el doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno. "Por eso me uní a este proyecto y a la 'súper-temporada', para poder tener dos intentos de ganarla. Haberla ganado en el primer intento es algo muy especial. Ha sido una victoria muy especial en mi vida", indicó Alonso.

Explica su decisión

"Las semanas después de la carrera asimilas lo mucho que significa haber ganado las 24 Horas de Le Mans, también piensas en las cosas que pudieron haber pasado. Hay muchos factores que tienen que coincidir... pero haber ganado Le Mans en el primer intento es algo que me hace sentirme muy orgulloso", indicó el campeón español este jueves en Inglaterra. "No sé si la volveré a ganar, así que me siento muy privilegiado", recalcó Alonso, que comparó esa victoria con sus títulos mundiales de F1.

"Ganar los dos Mundiales de F1 y después las 24 Horas de Le Mans. No hay otras cosas que se puedan comparar en mi carrera", declaró Alonso, que en Silverstone buscará su tercera victoria con el equipo Toyota Gazoo Racing en el Mundial de resistencia, después de haberse impuesto también en las Seis Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica), en mayo; y en la mítica prueba gala. "Me encanta competir, y disfruto en todas las categorías: en Fórmula Uno, en el Mundial de resistencia y en la Fórmula Indy", comentó Alonso en su encuentro con la prensa en Silverstone.

"Es un poco diferente aquí, en el Mundial de resistencia, porque compartes el coche con otros dos compañeros, en los que tienes que confiar. Y confías, cuando te bajas del coche y se suben ellos. Eso sí que lo convierte en un campeonato algo especial", admitió.

"Es un campeonato en el que el equipo, por ejemplo, tiene que preparar dos coches para que funcionen a la perfección durante 24 Horas", dijo Alonso, en referencia también al otro Toyota TS050-Hybrid, que -pilotado por el inglés Mike Conway, el argentino José María 'Pechito' López y el japonés Kamui Kobayashi- concluyó segundo en Le Mans.

Se siente "fuerte"

"En Le Mans no le pasó nada a ninguno de los dos coches y no hubo ningún problema, después del sobresaliente esfuerzo hecho por Toyota", indicó Alonso, que opinó que está pilotando "en el mejor nivel de" su "carrera, ahora mismo". "¿Por qué cerrar puertas? No tengo 45 años, ahora mismo", declaró, en relación a un hipotético regreso a la F1, de la que anunció sólo que no correrá en 2019.

"Me siento fuerte. Este año hago 27 carreras. Pienso en parar y por eso paro. Pero ¿quién sabe?", dijo. "Paro en la F1 porque tengo retos mayores, como dije en el vídeo que publiqué, que los que la Fórmula Uno puede ofrecer ahora mismo", afirmó.

"He disfrutado durante 17 o 18 años de la Fórmula Uno, en la que he logrado mucho mas de lo que me hubiera imaginado cuando empecé, en 2001. Y digamos que la acción en pista, ahora mismo, no es la misma con la que soñaba cuando empecé en F1 o cuando estaba en otras series. No es una cuestión de estar frustrado por la falta de (buenos) resultados, porque gané dos Mundiales y empecé en F1 hace 18. Eso querría decir que estuve frustrado durante los 16 años que no lo gané. No es el caso. Paro porque creo que la acción en pista es, en mi opinión bastante pobre".

"Ahora se habla más de cosas que nada tienen que ver con lo que pasa en la pista. Se habla más de declaraciones, de polémicas, de mensajes en radio... y si se habla tanto de estas cosas, eso es mala señal", afirmó el genial piloto asturiano este jueves en Silverstone.

"La prioridad es el WEC"

"Cuando se habla de eso es que lo que se vio en pista no dio mucho más de qué hablar durante el fin de semana. Es lo que siento en Fórmula Uno ahora mismo. Creo que hay otras categorías que ofrecen mejor acción y más alegría. Y eso es lo que busco", explicó.

"Quizás no decida nada hasta dentro de unos meses, en octubre o así... por lo que habrá muchas predicciones hasta entonces (ríe). Podría ser interesante la Fórmula Indy, porque lo pasé muy bien en las 500 Millas de Indianápolis el año pasado... pero ahora, primero, debo 'digerir' mi retirada de la Fórmula Uno", dijo Alonso este jueves en Inglaterra.

"Ahora mismo la prioridad es el WEC, una de las prioridades después de ganar Le Mans era ganar este campeonato. Tras haber ganado Le Mans a la primera, ahora el objetivo es ganar el Mundial de resistencia", indicó Alonso.