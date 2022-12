El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido este viernes en la previa del partido de LaLiga Santander contra la Real Sociedad, "un rival históricamente difícil", en el renovado Anoeta, que contar con un Leo Messi más fresco por no haber jugado con Argentina les hace presagiar contar con "lo mejor" del '10'.

"De Messi esperamos lo mejor, tengan entre semana partido o no. Sabemos la dificultad del partido contra la Real, si está más fresco puedes esperar lo mejor y aguantar mejor el partido", señaló en rueda de prensa.

No sólo Messi, que este año no jugará con Argentina, sino que Gerard Piqué o Jordi Alba, por decisión propia y de Luis Enrique respectivamente, tampoco han jugado con España, lo que deja al Barça en una mejor posición para afrontar este partido.

"Que haya jugadores que no hayan tenido ese desgaste sí lo tienes en cuenta, tienes margen para entrenar y descansar, para evitar esos desgastes de muchos viajes y kilómetros en poco tiempo. Estamos mejor, no lo voy a negar", celebró Valverde.

"Es importante empezar ganando"

Y es que visitan Anoeta, feudo complicado en los últimos años, y estrenan su nueva versión sin pista de atletismo y una mayor y más cercana grada. "Necesitamos tener un buen inicio de partido. Es importante, sabiendo que el escenario ha cambiado, empezar ganando", apreció.

"Es pronto para hacer valoraciones, los tres partidos que han jugado lo han hecho fuera de casa, que condiciona muchas cosas. Han conseguido buenos resultados, el otro día que perdieron con el Eibar lo hicieron en el último minuto", comentó sobre la Real Sociedad.

En cuanto a Asier Garitano, el preparador azulgrana cree que tiene "un gran reto" por delante. "La Real es un gran equipo y Garitano viene de hacerlo bien en el Leganés. Para nosotros es un rival históricamente difícil, el año pasado rompimos el maleficio de tanto tiempo sin ganar, pero nos costó mucho", rememoró.

Para hacer frente a esa Real Sociedad, cuenta con varios jugadores de peso y, entre ellos, un Sergio Busquets que cumple diez años en la casa. "Es fundamental, es un jugador de los que marcan el estilo del equipo, no de ahora sino de hace muchos años. Te apoyas en esos jugadores a los que los que vienen de fuera tienen en cuenta", valoró.

"Aleñá será jugador del primer equipo a todos los efectos"

En un futuro cercano, quien podría aprender de él es un Carles Aleñá que, en cuanto coja ritmo de competición, volverá al primer equipo. "La intención con Aleñá era que en esos primeros partidos de reincorporación tras la lesión es que ayudara al 'B', pero no de forma continuada. Será jugador del primer equipo a todos los efectos y si no está convocado no irá con el 'B'", explicó el técnico extremeño.

De quien Valverde espera que ayude desde ya al equipo es Ousmane Dembélé. "Es el mismo jugador, queremos que tenga una mentalidad ofensiva importante porque tiene gran talento para el desborde y el gol, pero queremos que sea consistente al mismo tiempo. Llegarán partidos importantes en los que tendrá que responder, pero es su trabajo", avisó.

"A Arthur le vemos adaptado a nuestro juego y bien metido, se maneja bien en nuestro estilo. Le pediremos otras cosas a nivel defensivo, de juego de posición, en ataque, pero tiene que le damos la pelota y no la pierde y es muy seguro con el balón. Tiene recorrido aquí", apuntó sobre el brasileño, que no estará en Anoeta.

Por otro lado, el técnico del conjunto culé quitó hierro a la falta de protagonismo del Barça en la selección española. "Creo que hay que saber las cosas. Ahora hay jugadores que no están como Piqué, Andrés (Iniesta) o Alba. Pero si haces la cuenta, los jugadores que hay de la cantera del Barça y el Madrid son parecidos, pero lucharemos para que vayan más", aseguró.