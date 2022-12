El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha dicho que "nunca" habla de dinero y "menos con una mujer" al ser preguntado por una periodista sobre la posible renovación de Diego Godín, añadiendo que referirse a este tema es de "mala educación".

"¿Godín? No hay que preocuparse, todo se solucionará, estamos buscando soluciones. Siempre se está hablando con todos los jugadores, cada minuto, cada segundo y cada hora. El Atlético de Madrid siempre es generoso con todos los que trabajan en el club y hasta con los periodistas", indicó.

"Nunca hablo de dinero porque es de mala educación, y menos con una mujer"

Al ser preguntado por la oferta realizada al central uruguayo, el máximo responsable del Atlético de Madrid no quiso responder si el dinero se había acabado en las arcas rojiblancas tras la cara renovación de Griezmann. "La verdad es que nunca hablo de dinero porque es de mala educación, y menos con una mujer", añadió.

En este sentido, Cerezo dijo que el Atleti "siempre" está "reforzado". "Tenemos un equipo que -si todos están bien y no hay lesionados- no creo que haga falta traer a nadie, al contrario", comentó antes de ser cuestionado por el partido con el Brujas, el último de la fase de grupos de la Champions. "Tenemos confianza de poder ganar y ser primeros de grupos".

"¿Me mandáis a Cuenca?"

Preguntado por el futuro de Diego Costa, que sigue en la fase de recuperación tras ser operado en Brasil, el presidente colchonero no quiso dar credibilidad a las presuntas ofertas del fútbol chino. "¿A mí dónde me mandáis? ¿A Cuenca? Lo que os gusta viajar", dijo a los medios. "No es momento de hablar de fichajes. En un mes o mes y medio llegan los octavos de la Champions y van a ser muy importantes para el Atlético de Madrid", comentó.

Por último, Cerezo se mostró contrario "a título personal" a jugar un partido de Liga fuera de las fronteras nacionales. "Depende del mes que nos toque y de la temperatura que haga. Si no se suda y se puede jugar bien al fútbol ¿por qué no? No estoy a favor de jugar partidos fuera de España, pero es como el VAR, a mí no me gusta. Entiendo que si lo han puesto es porque es necesario", finalizó.