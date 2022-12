El fichaje del centrocampista sevillano Dani Ceballos por el Real Madrid ha desatado la ilusión de la afición merengue, que acudió en masa al estadio Santiago Bernabéu para dar la bienvenida al nuevo futbolista del conjunto blanco para la próxima temporada. La puesta de largo de Ceballos como jugador del Real Madrid será inolvidable para el jugador andaluz, que recibió el cariño de su nueva afición y fue presentado con todos los honores en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu.

Desde una hora antes de la hora fijada para su presentación, cientos de aficionados hicieron cola rodeando el Santiago Bernabéu hasta llegar a la puerta 47, por la que fueron entrando uno a uno ante el control de los vigilantes de seguridad. Para este día tan especial, Ceballos se rodeó de su familia y algunos amigos, mientras que por parte del Real Madrid estuvieron presentes personalidades como Raúl González o Emilio Butragueño, actual director de Relaciones Institucionales del club.

En sus primeras palabras como madridista, Ceballos quiso "agradecer al presidente la confianza que depositó" en él para su fichaje y declaró que no tuvo "ninguna opción de decirle que no". "Mi sueño de pequeño era estar aquí y mi familia ha sido clave para que lo consiga. No había otra opción. Vengo a sudar esta camiseta hasta el ultimo segundo y a hacer más grande este club. Hala Madrid", manifestó.

Posteriormente, Ceballos abandonó el palco de honor del Santiago Bernabéu, bajó a los vestuarios y, unos minutos después, apareció sobre el césped vestido de corto y con el número 24 en su camiseta blanca. Durante poco más de diez minutos posó ante los medios de comunicación, dio sus primeros toques con el pie y la cabeza a un balón y regaló varios a los aficionados que acudieron a darle la bienvenida. Por último, se acercó al centro del campo para fotografiarse con sus familiares y dejar inmortalizado el recuerdo de este día inolvidable para él.

Ceballos, elegido mejor jugador del Europeo sub-21 disputado el mes de junio en Polonia, lleva 65 partidos en Primera con el Betis desde que debutara el 26 de abril de 2014 con apenas 17 años. En la última campaña en la máxima categoría del fútbol español anotó dos goles y sirvió dos asistencias.