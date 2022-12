Buen partido del Madrid en Dortmund

"El equipo ha estado fenomenal, era un desafío para nosotros, teníamos que estar motivados para cambiar la historia y gracias a Dios así ha sido. Hemos jugado un partido pleno tanto arriba como abajo".

Mensaje a los críticos

"Me sorprende la opinión pública al respecto, los números hablan por si mismos. Cuando las oportunidades están marco, a veces los porteros paran pero yo siempre trabajo de la misma manera. Yo no me desespero, tengo una mente limpia y preparada para la crítica, que es cada vez peor".

No hay 'Cristianofobia'

"Cuando no está Cristiano veo al Madrid igual, esto es un equipo, todos luchamos por lo mismo, demostramos siempre la misma cosa"

¿Renovación a la vista?

"Buena pregunta. Yo estoy contento por mis compañeros, a lo mejor el presidente sabe contestarla mejor que yo".

Su nombre, en boca de todos

"La gente habla de Cristiano todos los días en todo el mundo. Yo vivo para el fútbol y para mi familia".

Niega que quisiese salir

"Yo no dije que no estuviera contento en el Real Madrid. Cuando eres grande, la gente habla de ti".