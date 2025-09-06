Un herido en las nuevas protestas contra Israel en la salida de La Vuelta en Avilés (Asturias)

Decenas de manifestantes protestan contra la presencia del Israel-Premier Tech en La Vuelta en Avilés (Asturias)

Los detalles Varios cientos de personas se han congregado el mediodía de este sábado en el centro de la localidad asturiana para protestar contra la presencia del equipo Israel Premier-Tech.

En la Vuelta a España se ha producido una nueva protesta contra la presencia del equipo Israel Premier-Tech. Aunque no alteró el desarrollo de la carrera, una persona resultó herida en la manifestación en Avilés, Asturias. La protesta, que coincidió con la salida de la 14ª etapa, incluyó la presencia de banderas palestinas y consignas como "boicot a Israel". Ovidio Zapico, coordinador de IU en Asturias, afirmó que la movilización denuncia el "genocidio" atribuido a Israel. El equipo israelí optó por salir sin la palabra 'Israel' en sus uniformes. La etapa fue ganada por el español Marc Soler.

Nuevo día en La Vuelta a España y nueva protesta en contra de la presencia del equipo Israel Premier-Tech en la carrera. Aunque en esta ocasión no ha alterado el funcionamiento normal de la carrera, una persona ha resultado herida en la manifestación organizada en la salida de la carrera en Avilés (Asturias).

Este sábado se había organizado una protesta en el centro de la localidad asturiana para las 12:30 del mediodía y estar presentes en la salida de los corredores de la 14º etapa de la competición, un día de recorrer 35,9 kilómetros en Asturias, con final en las duras rampas del Alto de la Farrapona, en los lagos de Somiedo.

Los participantes en la protesta, uno de los cuales ha resultado herido, han portado decenas de banderas palestinas al grito de "boicot a Israel" y "Palestina vencerá". Por su parte, el coordinador general de IU en Asturias, Ovidio Zapico, ha acudido a la protesta para asegurar que la Vuelta "la ha ganado ya Palestina a través de la grandísima movilización de miles de personas" que denuncian el "genocidio que Israel está cometiendo".

Además, estos manifestantes se han encontrado con la noticia que el equipo israelí ha decidido salir ya este sábado sin la palabra 'Israel' en sus equipaciones para "priorizar la seguridad" de sus ciclistas y el resto del pelotón.

Ahora bien, este sábado la protesta no ha alterado el recorrido ni se ha producido ninguna interrupción de la etapa que ha ganado el español Marc Soler, ciclista del UAE.