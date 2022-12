El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha señalado que no ha dicho "nada en contra de las mujeres", después de asegurar que no trataría temas económicos con ninguna, y ha afirmado que ninguna se le ha "quejado", además de apuntar que el conjunto rojiblanco es "muy temido en Europa" y que por ello no están preocupados por los rivales que le puedan tocar, como segundo de grupo, en el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones.

Cerezo, preguntado el pasado martes por si había un problema económico en la renovación de Diego Godín, resaltó que "nunca" habla de dinero y "menos con una mujer", añadiendo que referirse a este tema es de "mala educación".

"Mujeres no se me ha quejado ninguna. El que tenga críticas, que las haga. Toda persona está expuesta a la crítica, yo también puedo criticar a todo el mundo. No admito ninguna pregunta de este tipo, porque fue la mayor estupidez que yo he visto escrita o que he oído en cualquier radio, televisión o periódico", declaró a los periodistas durante el homenaje ofrecido por el Ayuntamiento de Madrid al club con una placa distintiva en el edificio donde se gestó su nacimiento, en la calle Cruz.

Así, el mandatario rojiblanco, visiblemente enfadado, aseguró que él no había creado "ninguna polémica".

"Es un problema vuestro, de los que escribís, que interpretáis las cosas como las queréis interpretar. Yo las digo como las digo; no tengo nada en contra de las mujeres y no he dicho nada en contra de las mujeres", apuntó.

Por otro lado, sobre el próximo sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones, al que el conjunto del 'Cholo' Simeone acudirá como segundo de grupo, Cerezo recordó la competitividad del equipo en los últimos años.

"El Atlético de Madrid es un equipo que, en estos momentos, es muy temido en Europa porque es difícil enfrentarse a él. Podemos tener una mala tarde y nos pueden meter muchos goles, pero también podemos tener muy buena tarde y meter muchos goles", indicó.

"Creo que ser primero o segundo en este momento prácticamente es indiferente, puedes tener la ventaja de jugarse el segundo partido en casa. Vamos a salir a ganar, a intentar dar una gran satisfacción a todos nuestros seguidores, y ya que este año jugamos la final en nuestro estadio, vamos a intentar conseguirlo", añadió.

En este sentido, explicó que "todos" los rivales posibles "son difíciles" y que el les toque les "va a ir bien".

"Las dos veces que hemos llegado en los últimos años a la final de la 'Champions' nos ha tocado eliminar a todos los grandes equipos de Europa: el Chelsea, el Milan, el Barcelona... El que nos toque será bien recibido e intentaremos ganarle para poder estar en esa final que todos queremos", recalcó.

Además, valoró la poca fortuna que está teniendo el conjunto colchonero respecto a la salud de sus futbolistas.

"Es una desgracia lo de las lesiones, no recuerdo una temporada con tantas lesiones. Es una faena, pero también es verdad que los que salen lo hacen bien", subrayó.

Por último, Cerezo se mostró emocionado con el homenaje del Ayuntamiento madrileño al club.

"Este sitio es donde hace 115 años se firmó prácticamente la primera escritura de constitución del Atlético de Madrid. Un grupo de estudiantes bilbaínos, que estaban en Madrid estudiando ingeniería de minas, fundaron este magnífico club que hoy tiene 115 años", concluyó.