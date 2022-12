La luchadora de la UFC Polyana Viana logró eviar ser asaltada el pasado sábado en Río de Janeiro. Utilizó toda su experiencia en las artes marciales mixtas para repeler a su atracador y darle una plaiza que tardará en olvidar.

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt