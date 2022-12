Eduardo Berizzo ha revelado en rueda de prensa que Fabián Orellana ha quedado apartado de la plantilla. El técnico del Celta de Vigo aseguró que el chileno tuvo "una falta de respeto inaceptable", motivo por el cual no entrena junto al resto de sus compañeros.

"Le he comunicado mi decisión y se terminó el tema, no ha pedido disculpas ni hacía falta", aseguró un Berizzo muy crispado con el tema.

Orellana rompe su silencio

Orellana no ha tardado en responder y en unas declaraciones a una web chilena ha dicho que Berizzo fue "desleal" con él: "Ya he reconocido que cometí un error, pero de algo muy pequeño se generó algo muy grande. No es el primer problema que pasó en el equipo y comparado con lo que ha pasado antes, no es nada".

El atacante también se refirió a la "falta de respeto" a la que hace referencia Berizzo: "Dice que le falté al respeto a él y al equipo, y no es algo colectivo. Fue algo personal entre él y yo que él trasladó al lado profesional".

"Cuando intenté pedirle disculpas a él, personalmente y delante de todo el grupo, y también a mis compañeros, no me dejó hablar. No es la primera vez que Berizzo tiene problemas con algún jugador", sigue Orellana.

Orellana afirma que no sabe "lo que dirá la gente" pero insiste en que el tema de la discusión no es tan grave como se pinta. "Mientras no se sepa la verdad, es difícil. Y no sé si se sabrá algún día. Yo no cuento la verdad porque no fue tan grave como lo pinta el entrenador".

Para terminar, el jugador del Celta asegura que quería quedarse en Vigo: "Me gustaría quedarme en el Celta, pero me cerraron la puerta. Si me voy me iré de una manera que no quería. Mucha gente no está de acuerdo en que me vaya así, pero si el entrenador y el club así lo quieren, tengo que hacer las maletas".