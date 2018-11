Polémicas declaraciones del presidente del Iberojet Palma: "Nunca vi un partido de LEB con dos mujeres de tres árbitros. Con una basta"

El presidente del Iberojet Palma de la LEB Oro, Guillemo Boscana, realizó unas declaraciones en las que custionó la capacidad de dos colegiadas que arbitraron el partido que su equipo disputó ante el Sáenz Horeca Araberri el pasado fin de semana.

"No me había pasado nunca tener a dos mujeres de tres árbitros, creo que con una basta, hubo momentos en que perdieron un poco los papeles, independientemente de que fueran hombres o mujeres, pero no había visto un partido de LEB con dos árbitros mujeres", aseguró Boscana en una entrevista en los micrófonos de Cope Mallorca.

El Iberojet Palma ha emitido un comunicado pidiendo disculpas y asegurando que Boscana "simplemente hacían referencia a un descontento personal con el arbitraje del domingo, hecho independiente al género de los colegiados".

Comunicado del Iberojet Palma :

A raíz de las declaraciones publicadas en un medio radiofónico en las últimas horas, el club quiere manifestar que el presidente de la entidad, Guillem Boscana, en sus declaraciones no ha querido menospreciar a ninguno de los colegiados del partido del pasado domingo por el hecho de ser mujer.

Boscana reconoce que sus palabras no fueron las más acertadas pero que estas simplemente hacían referencia a un descontento personal con el arbitraje del domingo, hecho independiente al género de los colegiados. Aspecto que además, reconoce que no tuvo influencia en el resultado del encuentro.

Desde el club queremos remarcar nuestro compromiso con la igualdad en el deporte y en todos los ámbitos de la sociedad y que siempre mostraremos total disponibilidad a aportar lo que en nuestra mano esté para ayudar en esa faceta.

Lamentamos profundamente la posible malinterpretación de las palabras de Guillem Boscana y pedimos públicamente disculpas por las sensibilidades que se hayan podido herir.