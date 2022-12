El DJ Martin Solveig fue el animador de la gala del Balón de Oro. El francés realizó una pregunta que sacó de sus casillas a la primera ganadora del Balón de Oro femenino de la historia, Ada Hegerberg.

"¿Puedes hacer 'twerking'?". Inmediatamente, el semblante de la jugadora del Olympique de Lyon cambió y dijo "no", dejando en evidencia su claro descontento. Solveig intentó reconducir la situación y acabó bailando unos segundos con la noruega al ritmo de Frank Sinatra.

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R