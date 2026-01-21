Ahora

Tramas más simples y repetidas en el diálogo: la solución de algunas plataformas de series para ver una película con el móvil en la mano

¿Por qué es importante? El actor Matt Damon ha confesado que Netflix les ha hecho esta petición. También lo ha confirmado la actriz Jameela Jamil.

Cada vez es más habitual sentarse a ver la televisión con el móvil al lado, lo que provoca que acabemos perdiendo el hilo de lo que estamos viendo. Por esta razón, el actor Matt Damon ha confesado que Netflix les pide ser muy repetitivos con los guiones de las nuevas películas para que los espectadores que están mirando otra pantalla no se pierdan. "Piensan que no estaría mal si se repitiera la trama tres o cuatro veces en el diálogo, porque la gente está con el móvil mientras la ve", ha manifestado.

Y es que, ¿a quién no le ha pasado? Preparas las palomitas, la manta, le das al play y de repente se enciende la pantalla del móvil porque alguien te ha escrito. Por supuesto, entras para mirar quién es y además ojeas otras cosas. Para cuando te quieres dar cuenta te has perdido media película. "Digo: '¿Qué ha pasado, que he perdido el hilo?' Y he tenido que ir para atrás", ha señalado un chico. "Yo me obligo, pero al final, pues terminas mirando, aunque sea mirando la hora y después otra cosa", ha indicado otra chica.

Por esta razón, algunas plataformas ya han buscado un remedio para que el espectador se entere de lo que está viendo: facilitar el guion para poder hacer las dos cosas a la vez. "Tienes que simplificar la trama para que puedan seguirla mientras navegan en su teléfono", ha indicado en un pódcast la actriz británica Jameela Jamil.

No estar pendiente de lo que se está viendo hace que se tenga que retroceder la película, releer la misma frase del libro o escribir de nuevo lo que se está estudiando. "Te enganchas de una manera en el móvil, que no ves nada", ha manifestado una mujer, mientras que otra ha remarcado que a ella no le "tienta el móvil", aunque ha acabado confesando que si la llaman lo mira para ver si es su "hijo o hija que necesitan algo".

No obstante, para aquellos que tienen menos fuerza de voluntad existen algunos remedios caseros que funcionan para desconectar: "Me he tenido que desinstalar lo que me distraía, directamente"; "Lo pongo en no molestar para que no me entren las notificaciones", han relatado dos personas.

Con todo, los guionistas parecen condenados a repetir la trama de las películas, adelantar la acción al principio para que se preste atención o describir lo que hacen por si no se está mirando, simplemente porque se está con el móvil.

