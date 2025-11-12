'Toy Story 5' lanza su primer tráiler: la historia de una tablet que amenaza a los juguetes

Disney y Pixar han anunciado que 'Toy Story 5' se estrenará en junio de 2026. En el primer tráiler, Buzz y Woody enfrentan la llegada de Lillypad, una tableta inteligente con forma de rana que perciben como una amenaza. Greta Lee se une al elenco de voces, junto a Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Blake Clark y Tony Hale. La dirección estará a cargo de Andrew Stanton. La saga comenzó en 1995, con el primer largometraje de animación por ordenador, y ha tenido un gran éxito, con las dos últimas entregas recaudando más de mil millones de dólares.

'Toy Story 5' se estrenará el próximo junio de 2026, según han anunciado Disney y Pixar en el primer tráiler de la conocida saga de películas de animación.

En el vídeo se puede ver como los protagonistas de la saga, Buzz y Woody, presencian en esta nueva entrega la llegada de Lillypad, una tablet con forma de rana que sienten como una amenaza.

La actriz Greta Lee (Vidas pasadas) se suma al casting de voces de la película, en el que repiten Tom Hanks y Tim Allen como Woody y Buzz, respectivamente, y Joan Cusack como Jessie, Blake Clark como Slinky y Tony Hale como Forky, según señala el medio Variety. Andrew Stanton, director de 'Buscando a Nemo', 'Wall-E' y 'Buscando a Dory', dirigirá la película.

'Toy Story' se estrenó en 1995, convirtiéndose en el primer largometraje de animación realizado completamente en ordenador. La segunda entrega llegó en 1999, 'Toy Story 3' en 2010, y 'Toy Story 4' en 2019. Estas dos últimas recaudaron más de mil millones de dólares en todo el mundo.

