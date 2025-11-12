Ahora

Se estrenará en junio de 2026

'Toy Story 5' lanza su primer tráiler: la historia de una tablet que amenaza a los juguetes

Los detalles En el tráiler de la película, que se estrenará en junio de 2026, se puede ver como los protagonistas de la saga, Buzz y Woody, presencian en esta nueva entrega la llegada de Lillypad, una tablet con forma de rana que sienten como una amenaza.

'Toy Story 5' se estrenará el próximo junio de 2026, según han anunciado Disney y Pixar en el primer tráiler de la conocida saga de películas de animación.

En el vídeo se puede ver como los protagonistas de la saga, Buzz y Woody, presencian en esta nueva entrega la llegada de Lillypad, una tablet con forma de rana que sienten como una amenaza.

La actriz Greta Lee (Vidas pasadas) se suma al casting de voces de la película, en el que repiten Tom Hanks y Tim Allen como Woody y Buzz, respectivamente, y Joan Cusack como Jessie, Blake Clark como Slinky y Tony Hale como Forky, según señala el medio Variety. Andrew Stanton, director de 'Buscando a Nemo', 'Wall-E' y 'Buscando a Dory', dirigirá la película.

'Toy Story' se estrenó en 1995, convirtiéndose en el primer largometraje de animación realizado completamente en ordenador. La segunda entrega llegó en 1999, 'Toy Story 3' en 2010, y 'Toy Story 4' en 2019. Estas dos últimas recaudaron más de mil millones de dólares en todo el mundo.

